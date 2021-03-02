У 84-летней жительницы Петрозаводска угнали авто за 23 тысячи рублей

В Петрозаводске молодой человек украл старое авто и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

Автомобиль "ВАЗ-2109" долгое время оставался припаркованным в одном из дворов Петрозаводска на Октябрьском проспекте. Его хозяйка, 84-летняя женщина, давно им не пользовалась. В один из дней родственники сообщили ей, что машина исчезла, и помогли обратиться в полицию. Сумма ущерба была оценена в 23 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска отследили судьбу транспортного средства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они установили, что к хищению причастен 22-летний горожанин.

Молодой человек промышляет сбором металлических изделий: он признался, что старая "девятка" сразу привлекла его внимание. Для ее транспортировки в пункт приема металлолома он заказал эвакуатор. Незаконно вырученные деньги потратил на собственные нужды. Теперь за содеянное ему придётся ответить перед законом.

По факту кражи с причинением значительного ущерба потерпевшей возбуждено уголовное дело.