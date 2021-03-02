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У 84-летней жительницы Петрозаводска угнали авто за 23 тысячи рублей

Новости. Криминал
10:40, 03 Марта 2021
фото: © shutterstock.com/ESB Professional
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В Петрозаводске молодой человек украл старое авто и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

Автомобиль "ВАЗ-2109" долгое время оставался припаркованным в одном из дворов Петрозаводска на Октябрьском проспекте. Его хозяйка, 84-летняя женщина, давно им не пользовалась. В один из дней родственники сообщили ей, что машина исчезла, и помогли обратиться в полицию. Сумма ущерба была оценена в 23 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска отследили судьбу транспортного средства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они установили, что к хищению причастен 22-летний горожанин.

Молодой человек промышляет сбором металлических изделий: он признался, что старая "девятка" сразу привлекла его внимание. Для ее транспортировки в пункт приема металлолома он заказал эвакуатор. Незаконно вырученные деньги потратил на собственные нужды. Теперь за содеянное ему придётся ответить перед законом.

По факту кражи с причинением значительного ущерба потерпевшей возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
2021-03-03 11:40:34
Цивилизация бестолковых.
Горожанин
2021-03-03 11:12:59
Надо не дело возбуждать, а опатить молодому человеку его услугу по уборке металлолома со двора. И вообще, пора бы закон принять - стоит авто во дворе без движения больше месяца - в металлолом его! Или на штрафстоянку.
театральный критик
2021-03-03 10:48:27
Санитар дворов
Гость
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