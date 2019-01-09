У бара в Петрозаводске сильно избили мужчину

В полицию обратился петрозаводчанин, ставший свидетелем жестокого избиения, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель сообщил, что стал свидетелем избиения мужчины у бара. Заявления от потерпевшего в полицию не поступало. Прибывшие на место полицейские обнаружили следы крови у входа в заведение.

Оперативники опросили всех возможных свидетелей преступления. Один из посетителей бара, 30-летний ранее судимый горожанин, вел себя подозрительно. Вскоре подтвердилась его причастность к произошедшему.

Гражданин дал признательные показания и пояснил, что у него возник конфликт со знакомым, в ходе которого он избил своего приятеля на улице, затем погрузил в машину и отвез к дому. Полицейские выехали по указанному адресу, где обнаружили 31-летнего потерпевшего и вызвали скорую помощь.

Впоследствии медицинские работники установили, что гражданину был причинен тяжкий вред здоровью - травма легкого, сломаны нос и ребро, сотрясение головного мозга.

На мужчину возбуждено уголовное дело.