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У бездомных Петрозаводска появилась возможность есть горячую еду два раза в неделю

Новости. Общество
09:29, 02 Апреля 2021
фото: © паблик Вконтакте "Пища Жизни Петрозаводск | Благотворительный фонд"
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В отделении временного пребывания для людей без определенного места жительства 120 человек были накормлены горячими обедами.

В паблике "Пища Жизни Петрозаводск | Благотворительный фонд" волонтеры рассказали, что 22, 25 и 29 марта в отделении временного пребывания для людей без определенного места жительства 120 человек, не имеющих крова и средств для существования, были согреты вниманием и накормлены горячими обедами.

"Раздачи у нас теперь проводятся 2 раза в неделю: в понедельник и четверг", - сообщили волонтеры.

Активисты-волонтеры благодарят всех, кто помогает творить добро: за участие в раздаче и помощь с транспортом Ивана Асанова, Николая Хяккинена, Дмитрия Лысакова, постоянного спонсора магазин "Мелисса", информационного спонсора Ирью Мартыненко.

Если вы хотите поддержать деятельность БФ "Пища жизни", вы можете зайти на паблик благотворителей и выбрать любой из удобных вариантов оказания помощи: перечислить деньги, принести продукты, приготовить еду, предложить услуги водителя…

"Даже маленькая частичка любви и заботы - это уже очень много для общего дела!" – отмечают благотворители.

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Комментарии

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кир
2021-04-02 12:06:54
Кормить только за работу. Хватит "добреньких" изображать.
Филя
2021-04-02 09:56:13
У нас, в богатейшей стране , есть бездомные?!?
Кстати, город мечты,который почти отобрали у Грудинина, скоро тоже станет с "бездомными " бороться", там теперь "эти" рулят....
ромео
2021-04-02 09:41:49
Ульянов и Слабунова помогли? Может Грудини денег прислал?
Leopol'd
2021-04-02 10:53:11
ромео, помогли, как и все мы. Это всё из бюджетных денег, т.е. из наших же налогов.
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