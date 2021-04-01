У бездомных Петрозаводска появилась возможность есть горячую еду два раза в неделю

В отделении временного пребывания для людей без определенного места жительства 120 человек были накормлены горячими обедами.

В паблике "Пища Жизни Петрозаводск | Благотворительный фонд" волонтеры рассказали, что 22, 25 и 29 марта в отделении временного пребывания для людей без определенного места жительства 120 человек, не имеющих крова и средств для существования, были согреты вниманием и накормлены горячими обедами.

"Раздачи у нас теперь проводятся 2 раза в неделю: в понедельник и четверг", - сообщили волонтеры.

Активисты-волонтеры благодарят всех, кто помогает творить добро: за участие в раздаче и помощь с транспортом Ивана Асанова, Николая Хяккинена, Дмитрия Лысакова, постоянного спонсора магазин "Мелисса", информационного спонсора Ирью Мартыненко.

Если вы хотите поддержать деятельность БФ "Пища жизни", вы можете зайти на паблик благотворителей и выбрать любой из удобных вариантов оказания помощи: перечислить деньги, принести продукты, приготовить еду, предложить услуги водителя…

"Даже маленькая частичка любви и заботы - это уже очень много для общего дела!" – отмечают благотворители.