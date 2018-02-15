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Новости. Общество
17:40, 15 Февраля 2018

У четырех жителей карельских поселков нашли винтовки и патроны

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Сотрудниками уголовного розыска Карелии выявлены факты незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Карелии и подразделений уголовного розыска районных отделов внутренних дел при поддержке СОБР Росгвардии проверили, не хранят ли жители республики оружие.

В результате было установлено, что 62-летний житель одного из поселков Питкярантского района хранил дома незарегистрированное оружие. У подозреваемого изъяли 92 патрона и винтовку иностранного производства в исправном состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Еще три факта незаконного хранения оружия выявлены в Лоухском районе. В одном случае в доме у 40-летнего местного жителя изъяты винтовка Мосина, части гладкоствольного ружья и свыше 170 патронов.

Еще одна незарегистрированная винтовка и 4 патрона были обнаружены у 54-летнего жителя одного из поселков.

А в доме 33-летнего гражданина полицейские обнаружили и изъяли 15 патронов и предметы, внешне схожие с частями огнестрельного оружия. В настоящее время по данным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Установлено, что весь арсенал фигуранты нашли, проводя собственные раскопки на местах, где проходили военные действия в период Великой отечественной войны.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-02-15 17:44:56
Ждут снова своих.
Мизантроп
2018-02-15 17:52:25
кир, Ну отчего же, может Красную Армию? Не все же такие, как Григорьев, которому дали все, и школы, и журналы, и театры. Да, самое главное, "родную азбуку". А они в один миг, в 91 все просрали.
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