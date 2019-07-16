У детсада в Петрозаводске поймали трех нарушителей ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции проверили, как водители соблюдают правила перевозки детей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Мероприятие проходило у детского сада № 115 на Ключевой.



В ходе мероприятия пресечено три нарушения ПДД: один водитель перевозил дошкольника с нарушениями, другой – управлял автомобилем, не пристегнув ремень безопасности, у третьего водителя отсутствовал полис ОСАГО.





