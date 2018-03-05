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Новости. Политика
13:04, 05 Марта 2018

У избирателей осталась неделя, чтобы подать заявление о голосовании по месту фактического нахождения

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В Карелии уже более 8,5 тысяч избирателей, которые в день выборов Президента РФ 18 марта 2018 года будут находиться не по месту регистрации, подали заявление о голосовании по месту нахождения. Ниже – подробная инструкция о том, как это сделать.

Напомним, на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года действует новый порядок голосования по месту нахождения.

В случае, если в день выборов человек будет находиться в командировке, в отпуске или живет не по месту прописки, он может воспользоваться правом проголосовать на ближайшем избирательном участке. Найти ближайший участок можно на сайте ЦИК России, а также на сайте ЦИК Карелии.

Далее необходимо в срок до 12 марта подать заявление о голосовании по месту нахождения любым удобным способом: через Единый портал "Государственные услуги"; лично по паспорту – в любом Многофункциональном центре (МФЦ), в любой территориальной или участковой избирательной комиссии.

Отметим, что в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) заявления принимают в будние дни с 14 до 18 часов; в выходные  – с 10 до 14 часов. Время работы участковых избирательных комиссий (УИК) по приему заявлений: с 16 до 20 в будние дни и с 10 до 14 – в выходные. 

Согласно последним данным, более 8,5 тысяч жителей Карелии уже заявили о своем желании голосовать по месту нахождения. Из них порядка 2,5 тысяч человек сделали это через портал госуслуг, 3,5 тысячи обратились в УИК, остальные – в МФЦ или ТИК.

Внимание! Избиратели, которые в день выборов будут находиться в другом городе, но не успеют сообщить об этом по 12 марта (включительно), по-прежнему могут проголосовать по месту нахождения. Но для этого им необходимо в срок с 13 марта и до 14 часов 17 марта оформить в участковой избирательной комиссии (только по месту регистрации!) специальное заявление о включении в список избирателей на одном из избирательных участков. Такое заявления имеет специальную защитную марку, и оно останется у избирателя до дня голосования; 18 марта на избирательном участке его нужно будет отдать члену избирательной комиссии.

"Гражданин может подать заявление только один раз. Если избиратель подал несколько заявлений, учтут только первое, остальные признают недействительными. Если изменились обстоятельства, но заявление подано, можно проголосовать и по месту регистрации. Придётся только подождать: члены УИК должны убедиться, что избиратель не проголосовал на другом участке", - напоминают в Центральной избирательной комиссии Карелии.

Заявление подано? Тогда приходите 18 марта 2018 года на тот избирательный участок, который выбрали и не забудьте взять с собой паспорт!

Голосование вне помещения для голосования

Что делать, если состояние здоровье не позволяет прийти в день выборов на свой избирательный участок? В этом случае необходимо связаться с территориальной или участковой избирательной комиссией (самостоятельно или через социального работника; телефоны избиркомов можно найти по ссылкам выше) и заявить о своем желании голосовать вне избирательного участка членам участковой комиссии, которые должны выехать к избирателю не позднее 12 марта.

Как проголосовать тем, у кого нет регистрации?

А как быть тем, у кого отсутствует регистрация по месту жительства в пределах РФ? Такие избиратели, отмечают в ЦИК, также вправе подать заявление о голосовании по месту нахождения на портале "Госуслуги", в ТИК, УИК или МФЦ. Также эти граждане могут быть включены в список избирателей на участках, которые определены ЦИК Карелии, в случае, если они не воспользовались возможностью подать заявление о голосовании по месту нахождения.

Избиратели, находящиеся за пределами РФ, также могут принять участие в выборах Президента России. С этой целью за границей образовано 385 избирательных участков; их список можно уточнить вот здесь.

Также необходимую информацию можно найти на сайтах дипломатических представительств.

"Основанием для включения в список избирателей гражданина России, находящегося за пределами территории Российской Федерации, является его письменное заявление, поданное не позднее 17 марта 2018 года в соответствующую участковую избирательную комиссию, либо устное обращение, поданное в день голосования 18 марта 2018 года", - отмечают в избирательной комиссии.

Кроме того, избиратель, находящийся в другой стране и желающий проголосовать на выборах Президента РФ, может подать заявление о голосовании по месту нахождения – например, через портал "Госуслуги".

Телефон "горячей линии" для граждан, проживающих или находящихся за рубежом: +7(495) 727-20-18.

Более полную информацию о том, как проголосовать по месту нахождения, можно получить в  Информационно-справочном центре ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру: 8-800-707-20-18.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-05 14:52:00
Кир, это вполне законно. Некоторые пенсы имеют Российское гражданство, но проживают в Финляндии. И получают российскую пенсию. Эта категория людей весьма преклонного возраста, но они еще есть.
кир
2018-03-05 13:26:59
На моем участке в избирательных ведомостях числятся граждане, живущие в Финляндии более 10 лет. Это как понимать?
Кальтер
2018-03-05 15:30:13
кир, и что из этого? Паспорт гражданина РФ есть, значит право голосования есть. А то что они проживают в другом государстве - остальных не должно волновать.
Олег Реут
2018-03-05 13:54:04
Сообщите, какой это УИК или хотя бы адрес комиссии. А как Вы знаете, что они «числятся в ведомости», если книги избирателей к 18 марта 2018 года ещё не сформированы и не напечатаны?
Гость
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