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Новости. Общество
21:30, 27 Апреля 2018

У Кардашьян "неправильная" попа

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Организатор конкурса "Лучшая попа Бразилии" обвинил звезду в искажении образа попы.

Трудно представить, что такой скандал мог возникнуть еще тридцать лет, но сегодня обладательницы красивых пятых точек готовы пожертвовать своей личной жизнью и образованием ради титула "Лучшая попа", рассказывает "Комсомольская правда".

Организатор суперуспешного конкурса "Лучшая попа Бразилии" Оливер Какау в интервью научному изданию с безупречной репутацией Daily Mail заявил, что Ким Кардашян и ее выдающиеся ягодицы искажают светлый образ бразильской попы. 

"Бразилия прославилась как страна красивых, сексуальных поп, - подчеркивает Оливер. - Но теперь они становятся слишком уж большими, чтобы быть натуральными, и это повод для национального беспокойства".

В другом интервью Оливер прямым текстом заявил, что "Ким Кардашьян исказила параметры нации поп".

Кроме того, по мнению организатора "Лучшей попы Бразилии" бразильянкам следует "быть патриотичнее и вместо того, чтобы пытаться скопировать американскую попу, постараться сохранить и распространить по миру образ бразильской попы".

Тем временем, Ким Кардашьян, не подозревающая о том, какое ужасное влияние оказывает она на целую нацию и ее неокрепшие умы, устроила фотосессию, где снялась полностью обнаженной, не считая снимков, где самые красивые места намазаны кремом. Такой необычной рекламой самая знаменитая женщина планеты решила поддержать презентацию ее именного парфюма.

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