Реклама

Проект «Безопасный двор» реализуют в новом жилом комплексе «Флотилия»
16.05.2023 16:39
К новому району Петрозаводска на первой береговой линии Онежского озера построили асфальтированную дорогу (ФОТОФАКТ)
12.05.2023 14:19
Новоселы ЖК «Флотилия» смогут любоваться потрясающими видами на Онежское озеро
23.05.2023 16:10

У космонавтов в России появился свой орден

Новости. Общество
20:30, 27 Мая 2023
фото: © РИА Новости

Новости партнеров

Президент России своим указом учредил орден Гагарина.

Владимир Путин своим указом учредил орден Гагарина, пишет «Интерфакс». 

Орденом будут награждать россиян за успешный пилотируемый космический полет, программы по исследованию, освоению и использованию космического пространства; за выдающиеся заслуги в организации и успешной реализации космического полета; за выдающиеся заслуги в госполитике в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности.

Орденом Гагарина также награждаются россияне за выдающиеся заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, создании и внедрении новых технологий и за эффективные научные исследования; за большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров.

Наконец, орденом могут наградить иностранцев: за эффективное участие в международном сотрудничестве с РФ в области исследования и использования космического пространства. Также могут быть награждены коллективы организаций космической отрасли.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.05.2023, 12:16
Бензиновые туристы приезжают из Финляндии в Россию по приглашениям фирм-однодневок
24.05.2023, 14:57
В Финляндии сообщили о рекордном числе мигрировавших в страну россиян
21.05.2023, 18:00
Петрозаводск должен направить на военную службу по контракту 800 человек, заявил военком
21.05.2023, 12:57
Жильцы многоэтажки в Петрозаводске мучаются от криков, доносящихся из сауны в их доме
21.05.2023, 18:40
Родители одиннадцатиклассника в Петрозаводске потратили 37 тысяч рублей на выпускной
23.05.2023, 00:10
Кинолог раскрыл секрет, кого собака считает хозяином

Чтиво

11.05.2023 09:00
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
Главный врач хирургии клиники «Кивач» Екатерина Романова – о потребности учиться, самообразовании и желании мужчин и женщин преобразиться.
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
«В 90-е воду заряжали, а сейчас делают расклады на таро онлайн»
12.04.2023 17:06
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.