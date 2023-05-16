У космонавтов в России появился свой орден

Президент России своим указом учредил орден Гагарина.

Владимир Путин своим указом учредил орден Гагарина, пишет «Интерфакс».

Орденом будут награждать россиян за успешный пилотируемый космический полет, программы по исследованию, освоению и использованию космического пространства; за выдающиеся заслуги в организации и успешной реализации космического полета; за выдающиеся заслуги в госполитике в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности.

Орденом Гагарина также награждаются россияне за выдающиеся заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, создании и внедрении новых технологий и за эффективные научные исследования; за большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров.

Наконец, орденом могут наградить иностранцев: за эффективное участие в международном сотрудничестве с РФ в области исследования и использования космического пространства. Также могут быть награждены коллективы организаций космической отрасли.