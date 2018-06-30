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Новости. Общество
11:00, 30 Июня 2018

"У нас в Карелии есть своя Брестская крепость"

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Участники фонда "Эстафета поколений" ведут работы на месте захоронения времен войны вместе со специальным батальоном министерства обороны.

 

- Однажды мы нашли парня, который погиб, сидя с бинтом, - перевязывал себе руку. В голове у него была пуля, - рассказывает руководитель фонда "Эстафета поколений" Александр Анишин. – В районе Ужесельги был найден кузнец Илья Хватов, родом из Тихвина, а с ним еще четыре человека. Они шли вдоль дороги в сторону Петрозаводска, финны их обнаружили и окружили. Понятно,  тогда наши ребята никак не могли знать, что через 70 лет мы их найдем. Теоретически они могли сдаться и выжить. Но, судя по настрелу (когда вся территория в гильзах), они бились до последнего. Были у нас такие Ильи Хватовы, которые сражались за каждый метр, поэтому мы войну и выиграли. Люди защищали каждый клочок, выполняя свой долг. У нас в Карелии есть своя Брестская крепость – высота 168,5 в Пряжинском районе, где шли беспощадные бои за Петрозаводск, есть свой Гастелло - капитан Белый, который направил свой штурмовик на финскую колонну. Нам просто нужно больше об этом говорить.

Как рассказал руководитель фонда "Эстафета поколений", депутат Петрозаводского городского совета  Александр Анишин, на одном из заседаний, посвященном подготовке к празднованию 100-летия Карелии, председатель комиссии Рашид Нургалиев поднял вопрос о том, что в республике много неучтенных – забытых и заброшенных - воинских захоронений. В связи с этим фактом было дано два поручения: начать работу по выявлению таких захоронений, которую проводит военкомат, а также облагородить уже существующие в Карелии воинские захоронения.

Сотрудники петрозаводского военкомата подняли архивы и среди прочего обнаружили, что на линии обороны между Медвежьегорском и Сегежей, в районе станции Раменцы, располагался госпиталь – медсанбат 389-й стрелковой дивизии. Выяснилось, что в том месте были захоронены 282 солдата и офицера, скончавшиеся от ранений. Военкомат обратился к поисковикам регионального отделения фонда "Эстафета поколений" с просьбой найти эти захоронения.

- На предполагаемое место захоронения выехали два отряда – "Масельгская группа" под руководством Игоря Лузянина и отряд "Карельский фронт" во главе с командиром Сергеем Томашевым, - рассказал Александр Анишин. – Руководитель экспедиции - Светлана Калинина, уникальный человек, сотрудник военкомата и поисковик в одном лице. Захоронение было найдено, однако вскоре мы поняли, что силами карельских отрядов невозможно поднять такое количество солдат. Об этом доложили в военкомат, а военком Андрей Артемьев обратился к Рашиду Нургалиеву. И тот решил вопрос: в Карелию прибыл 90-й поисковый батальон министерства обороны России.

Подробности- в материале «Столицы на Онего».

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