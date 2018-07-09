"У нашей страны никогда не будет перспектив, пока у власти эти люди"

В Петрозаводске участники митинга КПРФ выступили за отставку правительства и импичмент президенту.

В субботу, 7 июля, на Студенческом бульваре прошел масштабный митинг против пенсионной реформы. Люди выходили к микрофону и высказывали свое отношение к грядущему повышению пенсионного возраста.

- Недавно были выборы, и выбрали опять человека, который 18 лет нам обещает лучшую жизнь и ничего не сделал для реализации своих обещаний, - напомнил Сергей Андруневич, секретарь городского комитета КПРФ. - Президент, который обещал, что будет поднимать экономику, создаст 25 миллионов рабочих мест… Где эта экономика, где эти рабочие места? ... В сентябре 2005 года Путин заявил, что, пока он президент, в стране не будет повышения пенсионного возраста, и что мы видим сейчас!?. Сколько мы будем терпеть эту ложь? Эта ложь уже опостылела! У нашей страны никогда не будет никаких перспектив, пока у власти эти люди. Правительство – в отставку! Импичмент – Путину!

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