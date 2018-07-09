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Новости. Политика
15:02, 09 Июля 2018

"У нашей страны никогда не будет перспектив, пока у власти эти люди"

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В Петрозаводске участники митинга КПРФ выступили за отставку правительства и импичмент президенту.

В субботу, 7 июля, на Студенческом бульваре прошел масштабный митинг против пенсионной реформы. Люди выходили к микрофону и высказывали свое отношение к грядущему повышению пенсионного возраста.

-  Недавно были выборы, и выбрали опять человека, который 18 лет нам обещает лучшую жизнь и ничего не сделал для реализации своих обещаний, - напомнил Сергей Андруневич, секретарь городского комитета КПРФ. - Президент, который обещал, что будет поднимать экономику, создаст 25 миллионов рабочих мест…  Где эта экономика, где эти рабочие места? ... В сентябре 2005 года Путин заявил, что, пока он президент, в стране не будет повышения пенсионного возраста, и что мы видим сейчас!?. Сколько мы будем терпеть эту ложь? Эта ложь уже опостылела! У нашей страны никогда не будет никаких перспектив, пока у власти эти люди. Правительство – в отставку! Импичмент – Путину!

Подробности – в нашем материале.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-07-09 15:52:37
Политический капиталисты зарабатывают политический капитал перед думскими выборами :)
Неравнодушный
2018-07-09 15:27:47
Давно уже пора распустить компартию. Им всегда чем хуже стране, чем она разобщённее, тем лучше.
Orava
2018-07-09 15:26:49
путин, ватник, Магадан!
Мизантроп
2018-07-09 15:23:31
Ходите по выходным на площади, демонстрируете неравнодушие. Когда властьимущим ваши прогулки надоедят, будут в прогулочный список включены провокаторы, как же без них. Потом дуболом, обезьянник и административка.
Потом у вас повысится толерантность, терпение и может любовь (или раболепие даже) к правящему классу и их хотелкам.
Как-то так оно будет. )))
dgin
2018-07-09 15:13:18
Ух , как раздухарись , как их всех понесло .
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