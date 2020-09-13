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В Петрозаводске у школы стерли пешеходный переход (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 14 Сентября 2020
фото: Читатели "Столицы на Онего"
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Родители возмущены исчезновением пешеходного перехода у школы №46 на бульваре Интернационалистов.

Петрозаводчане, проживающие в ЖК "Иволга" и других домах, находящихся за новым жилым комплексом, не понимают, кому потребовалось убрать нерегулируемый пешеходный переход на бульваре Интернационалистов. Утром, когда дети идут в школу №46, на дороге оживленное движение. Жители коттеджей, пользующиеся магистралью, спешат на работу. В результате школьники не могут, не подвергая свою жизнь опасности, дойти до образовательного учреждения.


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"Так администрация города заботится о детях. Безопасный переход для детей, живущих в "Иволге"? Зачем?! И так перебегут", - возмущаются родители второклашек.

"Все школьники, проживающие за Иволгой, остались без пешеходного перехода. Получается нам вообще дорогу не перейти, рядом переходов нет", - рассказали жители Древлянки.

Около двух лет назад данный пешеходный переход со всеми ограничительными знаками убирали, но потом вновь вернули на свое место. В связи с очередной ликвидацией «зебры» у школы №46 у родителей возникает немало вопросов к администрации города. Они хотят знать, кто инициировал, вел и курировал эту процедуру, и будет ли здесь установлен новый переход.

Ранее в мэрии сообщали, что специальные светофоры до середины осени установят на нерегулируемых пешеходных переходах возле восьми школ. Так, мигающий желтый сигнал светофора появится на "зебре" и у школы №46 на Учительской улице возле дома № 2.

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Комментарии

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Театральный критик
2020-09-14 09:58:44
Возмущенцы
АК
2020-09-14 09:48:46
Объясните, какую функцию несет желтый моргающий светофор??? От никому ничего не запрещает, никому не даёт преимущества. Но мэрия с завидным упорством тратит кучу денег на это никчемное устройство. Найдите еще немного денег и поставьте нормальные кнопочные светофоры.
Весёлый
2020-09-14 07:53:13
Дурдом! Восемь человек,вместо жителей города, выбрали себе секретаря,типа менеджера, трое из них уже попались на махинациях и взятках, двое под следствием, один в СИЗО и это что??? Нормально?
Какие тут думы о детях? О пешеходных переходах? Маразм просто!
Мария
2020-09-14 10:16:50
Весёлый, плюсуюсь двумя руками! Лучше и не скажешь. Действительно, секретарь- машинистка. Чего тут уже ждать хорошего в городе П?
Гость
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