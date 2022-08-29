У пассажиров троллейбусов в Петрозаводске списывают с карт деньги за поездки «задним числом»

Списание денег с банковских карт пассажиров троллейбусов в Петрозаводске происходит «задним числом» — за те поездки, которые они не оплатили раньше из-за сбоя системы.

Об этом сообщил директор ПМУП «Городской транспорт» Виктор Клещев.

По его словам, сбои в платежной системе «СберТройка» начались с 15 августа — при оплате проезда деньги не всегда списывались с банковских карт пассажиров.

«Со 2 сентября специалисты „СберТройки“ исправляют ошибки, и происходит списание за предыдущие неоплаченные поездки», — пояснил Клещев.

Из-за сбоя системы ПМУП «Городской транспорт» недополучило за оплату проезда около 1,5 млн рублей.

В «СберТройке» принесли извинения за доставленные неудобства и заявили, что в настоящее время причина технического сбоя устранена.

Жители города могут задать вопросы по телефону 8 (800) 700 34 46 или по электронной почте: support@sbertroika.ru. По каждому обращению специалисты «СберТройки» готовы оперативно дать ответ.