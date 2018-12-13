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Новости. Общество
19:10, 13 Декабря 2018
фото: Instagram

У певицы Пелагеи нашелся сын

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Мало кто знает, что у Пелагеи есть сын. И появился он на свет гораздо раньше, чем дочь Таисия.

Артистка очень дружна с известным среди отечественных знаменитостей фониатром Львом Рудиным. Они познакомились, когда Пелагея начала петь на большой сцене, пишут "Дни.ру".

"Позвонила ее мама Светлана, говорит: "Я насчет дочери. Есть такая девочка, может, слышали – Пелагея..." Так и познакомились. Помню, Поля всегда была боевой, со стержнем. Постоянно ей твердил: "Станешь звездой на Первом канале!" Так и получилось", – рассказал Рудин.

Восемь лет назад Пелагея стала крестной матерью его сына Елисея. 

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