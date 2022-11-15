Стало известно, где будет служить сын главы Карелии

Призывники не будут направляться в районы проведения специальной военной операции, сообщили в Росгвардии Северо-Западного округа.

В Санкт-Петербурге командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев поздравил с принятием Военной присяги военнослужащих по призыву, проходящих службу в Центре подготовки личного состава.

Юноши были призваны на военную службу этой осенью из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелия. Всего из регионов СЗФО в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии призвано более 1,5 тысяч граждан.

Призывники не будут направляться в районы проведения специальной военной операции, они будут выполнять задачи по охране общественной безопасности и важных государственных объектов.

Среди принявших Военную присягу – сын посмертно награжденного орденом Мужества капитана Игоря Брума – юноша продолжил дело отца и осваивает сейчас воинскую специальность. Также присягу принял сын главы Республики Карелия Артура Парфёнчикова.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети, что его сын принял присягу.