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У пьяного водителя эвакуировали автомобиль в поселке Карелии

Новости. Общество
13:08, 26 Января 2020
фото: ГИБДД Карелии
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Нетрезвого жителя Петрозаводска отстранили от управления автомобилем в поселке Кончезеро.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, накануне вечером, в 21:22 в поселке Кончезеро Кондопожского района сотрудники спецвзвода ГИБДД отстранили от управления автомобилем 32-летнего петрозаводчанина. В отношении водителя составлены административные материалы за управление транспортом в состоянии опьянения (статья 12.8. административного кодекса). Водителя ждет штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем. Машина была эвакуирована.

По статистике, каждое девятое ДТП в Карелии происходит по вине нетрезвых водителей. Так, в прошлом году в 79 ДТП пострадали 103 человека и 18 участников движения погибли, напомнили в ГИБДД.

Напомним, сегодня, 26 января в Петрозаводске проходит массовая проверка водителей на трезвость.

Сообщать о пьяном водителе в полицию можно по номеру 102 или 112.

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