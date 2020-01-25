Массовая проверка водителей на трезвость пройдет в Петрозаводске

В воскресенье, 26 января в столице Карелии состоится рейд "Контроль трезвости".

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 26 января водителей ждет массовая проверка.

В ГИБДД напомнили, что в 2019 году в Петрозаводске зарегистрировано 11 дорожно- транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб, 17 получили травмы. В сравнении с прошлым годом наблюдается рост пострадавших на 54%.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает автолюбителей быть сознательными и не преступать закон, в случае употребления алкоголя воспользоваться услугами службы такси.

"Уважаемые участники дорожного движения! Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения! Если Вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, в том числе, управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44 или с мобильного телефона на короткий номер 102".