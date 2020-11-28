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У пьяного водителя в Карелии забрали автомобиль

Новости. Происшествия
14:15, 29 Ноября 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В Питкяранте остановили 28-летнего пьяного водителя и забрали его автомобиль на штрафстоянку, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, 29 ноября в 1.33 в Питкяранте автоинспекторы отстранили от управления 28-летнего водителя, который находился с признаками опьянения за рулем автомобиля "ВАЗ-21140".

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. На нарушителя составлены административные материалы. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения грозит наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1.5 до 2 лет.

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