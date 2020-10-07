Приставы в Карелии уничтожили 99 упаковок жевательных и сосательных смесей, конфискованных в магазине

Предприниматель продавал бестабачные жевательные и сосательные смеси с содержанием никотина, что является нарушением технического регламента, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.

Управление Роспотребнадзора Карелии обратилось в Арбитражныый суд с требованием провести проверку в магазине Петрозаводска.

В магазине предпринимателя была проведена проверка, в ходе которой установили, что бизнесмен продает бестабачные жевательные и сосательные смеси с содержанием никотина, что является нарушением технического регламента.

На реализуемую продукцию наложили арест. Предпринимателю назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.



30 сентября судебный пристав конфисковал 99 упаковок бестабачных жевательных и сосательных смесей и уничтожил продукцию.