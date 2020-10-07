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Приставы в Карелии уничтожили 99 упаковок жевательных и сосательных смесей, конфискованных в магазине

Новости. Происшествия
13:27, 08 Октября 2020
фото: © УФССП Карелии
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Предприниматель продавал бестабачные жевательные и сосательные смеси с содержанием никотина, что является нарушением технического регламента, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.

Управление Роспотребнадзора Карелии обратилось в  Арбитражныый суд с требованием провести проверку в магазине Петрозаводска.

В магазине предпринимателя была проведена проверка, в ходе которой установили, что бизнесмен продает бестабачные жевательные и сосательные смеси с содержанием никотина, что является нарушением технического регламента.

На реализуемую продукцию наложили арест. Предпринимателю назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

30 сентября судебный пристав конфисковал 99 упаковок бестабачных жевательных и сосательных смесей и уничтожил продукцию.

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Комментарии

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zanoza
2020-10-08 15:09:39
А точно уничтожили? Ведут себя ,как обкуренные :)
Гость
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