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У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии

Новости. Общество
16:34, 12 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
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В Карелии на средства президентского гранта открылся бутафорский концлагерь, которому декорации и экспонаты достались бесплатно.

В деревне Ватнаволок, на территории базы отдыха "Карелия", начал работу проект под названием "Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов".

На сайте Фонда президентских грантов сообщается, что благотворительному фонду "Открытые возможности" уже перечислено 2,8 млн рублей. При этом фонд безвозмездно получил территорию под "концлагерь" на время реализации проекта. Декорации - те самые вышки и бараки - также достались фонду бесплатно. Экспонаты авторами проекта опять-таки не были приобретены: их подарили горожане и предоставили поисковики.

У прессы возник закономерный вопрос, а на что, собственно, ушли грантовские деньги.

Руководитель фонда Наталья Абрамова пояснила, что основной объем полученных средств должен быть направлен на доставку и обслуживание детей, которые будут посещать бесплатные экскурсии по бутафорскому концлагерю. Оплата автобуса, питания и проживания школьников заложена в грант, указала она. Проект предполагает также софинансирование в объеме 4,1 млн рублей. В эту сумму, по словам руководителя благотворительного фонда, формально включена стоимость декораций и различных экспонатов.

Подробнее читайте в репортаже с открытия проекта.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-12 16:59:01
Самобытным не нравится. Их родственники были на стороне финских оккупантов. Работали на них, прислуживали, а русские были в лагерях заключенных. Правду не хотят видеть и знать. Закатили истерику.
Гость
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