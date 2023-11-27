У продавца по телефону выманили деньги на новогоднюю рекламу магазина

Мошенники обманули продавца одного из магазинов карельской столицы.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 44-летней горожанки. Она сообщила, что у ее обманным путем лишили значительной суммы денег.

Как выяснилось, потерпевшая работает старшим продавцом в одном из фирменных магазинов города. В минувший понедельник ей поступил звонок от неизвестного, который представился руководителем торговой сети. Он сообщил, что в ближайшее время подъедет машина с новогодней рекламой для магазина — требовалось срочно взять из кассы 69 тысяч рублей и оплатить услугу. Работница отправилась в банк и перевела деньги на счет, который назвал телефонный собеседник.

Позже женщина решила прояснить ситуацию у коллег и поняла, что стала жертвой обмана. Истинный директор торговой сети никаких распоряжений о рекламе не давал, от его имени звонил мошенник.

По заявлению потерпевшей проводится проверка, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.