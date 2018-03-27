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Новости. Общество
21:05, 27 Марта 2018

У россиян нашли рекордный объем свободных денег

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В январе-феврале 2018 года россияне имели больше "свободных денег", чем в аналогичные периоды прошлых лет.

"Свободные деньги" — это денежные средства, которые остаются у граждан после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты коммунальных, транспортных и других услуг, поясняют эксперты, поясняет news.mail.

"В январе текущего года размер свободных денег составил 17,8 тысячи рублей, а в феврале — 18,8 тысячи рублей. Таким образом, показатели индекса свободных денег (ИСД) текущего года с лихвой превосходят аналогичные периоды предыдущих лет. Ближе всего по значениям, хотя и все равно с большим отрывом, оказались показатели 2015 года, когда объем свободных денег в январе достигал уровня 12,9 тысячи, а в феврале — 14,7 тысячи", — говорится в исследовании.

Объем свободных денег в 2017 году вырос до максимума с 2008 года и составил 18,5 тысячи рублей в среднем на человека в месяц, подсчитали в "Ромире".

Глава Минтруда Максим Топилин 23 марта сообщил, что реальные зарплаты россиян в январе-феврале выросли на рекордные за последние пять лет 10,5 процента.

Рост реальных располагаемых доходов населения зафиксировал Росстат — в феврале они увеличились на 4,4 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это крупнейший прирост с декабря 2015 года.

После выдвижения кандидатуры Владимира Путина на президентские выборы резко выросли доходы учителей, врачей и других бюджетников.

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