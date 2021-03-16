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У россиянина отобрали выигранные в телешоу полмиллиона рублей

Новости. Общество
19:10, 17 Марта 2021
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
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Судебные приставы взыскали с жителя Пермского края полмиллиона рублей, выигранные в телешоу, в счет погашения долга по алиментам в пользу больной дочери.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную пресс-службу ФССП.

Мужчина был фигурантом исполнительных производств на общую сумму более двух миллионов рублей. Кроме того, в 2017 году суд обязал его платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери, страдающей от серьезной болезни, однако родительскими обязанностями 39-летний отец пренебрег. Так, по данным ФССП, в прошлом году он перечислил своему ребенку только 2,5 тысячи рублей, при этом общая сумма долга по алиментам составляла почти полмиллиона.

В ведомстве отметили, что по месту регистрации в Пермском крае неплательщик не проживал, установить его местонахождение не удавалось до тех пор, пока экс-супруга не увидела его в эфире телешоу на одном из федеральных каналов.

Выяснилось, что мужчина, переехавший в Краснодарский край, в ходе шоу выиграл денежный приз. После запроса на телеканал удалось установить, что выигравший приз и неплательщик — одно и то же лицо.

Приставы обратили взыскание на выигрыш в размере 500 тысяч рублей, средства в полном объеме перечислили экс-супруге должника. Сам победитель хотел потратить выигрыш на строительство нового дома.

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Комментарии

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кир
2021-03-17 19:21:46
В цифровом веке перемещения людей не знаете. Просто позор какой-то, - сказал верный кот.
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