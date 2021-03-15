У российского подростка во рту взорвался вейп и выбил ему зубы

Ученик 47-й гимназии Екатеринбурга оказался на больничном после того, как попытался закурить вейп.

Устройство взорвалось прямо во рту у подростка, сообщает сайт "E1.ru".

— Такой инцидент случился с одним из учеников, но он произошел не на территории школы и после образовательного процесса, — прокомментировали ЧП в городском департаменте образования. — С мамой держат связь, у ребенка стабильное состояние, сейчас он на больничном.

Какие травмы получил подросток, в департаменте не уточнили. По информации источника E1.RU, у мальчика выбиты зубы.

В полиции E1.RU сообщили, что информация о ЧП в отдел не поступала, но теперь в МВД проведут проверку.

— Сотрудники полиции проверяют информацию о травмировании несовершеннолетнего, опубликованную в СМИ. В ходе проверки будут установлены обстоятельства инцидента и принято соответствующее решение, — прокомментировали в УМВД по Екатеринбургу.

Главный врач областной наркологической больницы Антон Поддубный называет вейпы коварными устройствами из-за отсутствия контроля их производства.

— Вейпы не проходят сертификацию. Конечно, и сотовые телефоны могут взрываться, но производители всякий раз четко отслеживают это. А здесь все производится кустарным способом, мы не знаем точно производителя. В этом и есть главное коварство. Такие случаи могут быть и будут, пока производители не начнут гарантировать безопасность и качество, — говорит Поддубный.

Главный внештатный нарколог свердловского министерства здравоохранения Олег Забродин отмечает, что вейпы опасны не только с технической стороны.

— В содержимом вейпа есть вещества, не самые полезные для здоровья ребенка, этиленгликоль например. В американской медицине уже есть даже диагноз "попкорновые легкие". Там выяснили, что у тех, кто "парит" вейп, альвеолы увеличиваются так сильно, что по виду напоминают попкорн. Это действительно довольно страшный агрегат, — отмечает Забродин.