У российского правосудия выход только один – отменить приговор Алиханову, заявляет его адвокат

Что означает победа Девлета Алиханова в Европейском суде по правам человека и когда он сможет выйти на свободу, рассказал адвокат Михаил Шогин.

- На наш взгляд, решением Европейского суда по правам человека по первой жалобе в интересах Алиханова заложена база для отмены незаконного и необоснованного приговора, вынесенного судом по существу уголовного дела. Ведь международной судебной инстанцией уже установлена предвзятость судьи, которой было вынесено данное судебное решение — судья Наталья Маненок неоднократно рассматривала вопрос о продлении срока содержания под стражей, в том числе, и на первоначальной стадии.

Никого, кроме Алиханова, по таким сделкам почему-то не арестовали. Нам даже пришлось пойти на нестандартный ход — обратиться в Генеральную прокуратуру России с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту приватизации таких помещений по точно такой же схеме в Санкт-Петербурге. По поручению генпрокурора России прокуратурой Санкт-Петербурга была проведена проверка, которая установила, что такой механизм приватизации полностью соответствует закону. В возбуждении уголовного дела по факту приватизации помещений, арендованных Сбербанком России в Санкт-Петербурге, было отказано.

Невозможно похитить имущество, которое было продано на открытом аукционе. Никто из организаторов и участников к ответственности не привлечен.

Ну, и, наконец, нельзя не сказать про изменение обвинения. После того, как были представлены доказательства невиновности Алиханова, прокурорами в прениях в мое отсутствие и в отсутствие подсудимого — а это очень редкий случай, когда намеренно удаляют из судебного процесса и защитника, и подсудимого, — было изменено предъявленное обвинение. А это прямо запрещено законом.

Выход только один, - говорит адвокат Михаид Шогин, — это отмена незаконного и необоснованного приговора суда. Чем раньше, тем лучше. Незаконное осуждение такого принципиального и честного человека, как Алиханов, наносит вред, прежде всего, авторитету судебной системы. В противном случае, мы будем вынуждены вновь обратиться в ЕСПЧ, решение которого будет, несомненно, в пользу Алиханова. Хотя он сам не раз говорил, что обращение в Европейский суд по правам человека — это крайняя мера, на которую придется пойти только в том случае, если не останется шансов на правосудие в России.

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