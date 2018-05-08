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Новости. Политика
10:08, 08 Мая 2018

У российского правосудия выход только один – отменить приговор Алиханову, заявляет его адвокат

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Что означает победа Девлета Алиханова в Европейском суде по правам человека и когда он сможет выйти на свободу, рассказал адвокат Михаил Шогин.

- На наш взгляд, решением Европейского суда по правам человека по первой жалобе в интересах Алиханова заложена база для отмены незаконного и необоснованного приговора, вынесенного судом по существу уголовного дела. Ведь международной судебной инстанцией уже установлена предвзятость судьи, которой было вынесено данное судебное решение — судья Наталья Маненок неоднократно рассматривала вопрос о продлении срока содержания под стражей, в том числе, и на первоначальной стадии.

Никого, кроме Алиханова, по таким сделкам почему-то не арестовали. Нам даже пришлось пойти на нестандартный ход — обратиться в Генеральную прокуратуру России с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту приватизации таких помещений по точно такой же схеме в Санкт-Петербурге. По поручению генпрокурора России прокуратурой Санкт-Петербурга была проведена проверка, которая установила, что такой механизм приватизации полностью соответствует закону. В возбуждении уголовного дела по факту приватизации помещений, арендованных Сбербанком России в Санкт-Петербурге, было отказано.

Невозможно похитить имущество, которое было продано на открытом аукционе. Никто из организаторов и участников к ответственности не привлечен.

Ну, и, наконец, нельзя не сказать про изменение обвинения. После того, как были представлены доказательства невиновности Алиханова, прокурорами в прениях в мое отсутствие и в отсутствие подсудимого — а это очень редкий случай, когда намеренно удаляют из судебного процесса и защитника, и подсудимого, — было изменено предъявленное обвинение. А это прямо запрещено законом.

Выход только один, - говорит адвокат Михаид Шогин, — это отмена незаконного и необоснованного приговора суда. Чем раньше, тем лучше. Незаконное осуждение такого принципиального и честного человека, как Алиханов, наносит вред, прежде всего, авторитету судебной системы. В противном случае, мы будем вынуждены вновь обратиться в ЕСПЧ, решение которого будет, несомненно, в пользу Алиханова. Хотя он сам не раз говорил, что обращение в Европейский суд по правам человека — это крайняя мера, на которую придется пойти только в том случае, если не останется шансов на правосудие в России.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Zim
2018-05-08 12:18:42
Начало 2000-х, Путин: «Отечественная судебная система отстает от жизни и на практике мало помогает проведению экономических преобразований. Не только для предпринимателей, но и для многих людей, пытающихся законно восстановить свои права, суд так и не стал ни скорым, ни правым, ни справедливым». 
gary
2018-05-08 11:46:34
Для grigorjev
Ключевая фраза 15 ст КРФ "международный договор"
И где Вы нашли решение международного договора по Алиханову?
Внимательнее читайте основной закон РФ :)))
Leopol'd
2018-05-08 11:32:20
Для российских судов есть только один указ - указ от президента РФ. Да и то не всегда, далеко не всё исполнено из его указов.
Сергей
2018-05-08 11:27:43
Согласен с КИРом. Добавлю - это закреплено официально.
grigorjev
2018-05-08 11:07:44
У нас дурачки не только писаки в интернете, но и детины во власти... Эти "умники" не заглядывали в Конституцию России, не знают норм международного права. Им не осилить простейшие арифметические действия - + - ... Этим плевать на статью 15 Конституции страны - "Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрено законом, то применяются правила международного договора."
Бал во время чумы... или иначе?
ppppp
2018-05-08 11:35:21
grigorjev, откуда столько злости?
Rmj
2018-05-08 12:20:30
ppppp, так он вепс
User
2018-05-08 11:05:04
Если "ваша честь" окончательно не утратила часть, то один выход - это застрелиться.
Rmj
2018-05-08 11:19:15
User, вы по работе тоже из-за каждого спорного решения стреляетесь?
User
2018-05-08 11:47:43
Rmj, по работе я не ношу высокого звания "ваша честь", и спорные решения по ней не ломают человеческие судьбы. Но это лирика. Судья приняла не спорное, а противозаконное решение. Почувствуйте разницу.
Rmj
2018-05-08 12:15:31
User, а какие у вас основания полагать, что решение противозаконное? Вы судья что ли?
кир
2018-05-08 10:47:26
ЕСПЧ не указ в России.
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