У Сергея Лазарева родилась дочь

Слухи о том, что у Лазарева родился второй ребенок появились еще в мае.

Тогда музыкант предпочел отшутиться, заявив в ответ на вопрос журналистов "а почему не двойня?".

О рождении дочери Лазарев сообщил в эфире программы "Секрет на миллион", пишет издание "РИА Новости".

Девочку Лазарев назвал Анной, сейчас ей год. Она родилась с весом в 3 килограмма 700 граммов, ростом 52 сантиметра. Лазарев сообщил, что не присутствовал при родах, но приехал забирать дочку из роддома и взял с собой своего сына Никиту, который очень трогательно относится к младшей сестре и старается ее опекать.



По словам певца, сейчас Анна учится ходить и активно ползает. Лазарев рассказал, что старается уделить ребенку как можно больше внимания и скупает красивые наряды.



Ранее певец признался, что в 2014 году у него родился сын Никита. Мальчика он также скрывал от публики два года.



По словам Лазарева, у его детей одни и те же биологические родители. Однако вынашивали Никиту и Аню разные суррогатные матери.