У торговца в Карелии отобрали санкционные товары

Мужчина продавал санкционную продукцию в неположенном месте, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В ходе проверки в несанкционированной торговой точке в Костомукше была выявлена санкционная продукция: сливочное масло, сыр и колбаса производства Финляндии и Дании, которые продавал местный житель.

Товар был изъят и уничтожен 25 апреля на полигоне в Костомукше.