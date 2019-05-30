У троллейбусного управления Петрозаводска появится новый руководитель

Руководитель ПМУП "Городской транспорт", которое занимается троллейбусными перевозками в Петрозаводске, Виктор Клещев покинул свой пост, не проработав в этой должности и 4 месяцев.

И.о. руководителя ПМУП "Городской транспорт" назначена главный бухгалтер предприятия Елена Стронк.

"Она зарекомендовала себя хорошим специалистом и руководителем, – сообщил нашему изданию мэр Петрозаводска Ирина Мирошник. – Поэтому после сбора необходимых документов Елена Стронк в ближайшее время будет назначена руководителем ПМУП "Городской транспорт".

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