У жителя Карелии арестовали счет в банке и автомобиль за долги по ЖКХ

Мужчина задолжал ресурсоснабжающей организации более 200 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Судебный пристав направил постановление по месту работы должника, жителя Кондопожского района, об обращении взыскания на заработную плату с последующим удержанием.



Также приставы арестовали счета и автомобиль Lada Largus.



Принятые меры понудили должника погасить задолженность в полном объеме, включая и исполнительский сбор в размере 14,5 тысяч рублей.