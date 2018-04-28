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Новости. Общество
07:15, 28 Апреля 2018

У жителя Карелии приставы арестовали машину за долги прежнего автовладельца

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В Карелии мужчина задолжал 17 млн, и приставы арестовали автомобиль, который он успел продать третьему лицу, сообщили в УФССП республики.

На исполнении в межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам находятся документы о взыскании с гражданина и юридического лица (солидарный долг) денежные средства в размере без малого 17,5 млн рублей в пользу юридического лица.

В ходе исполнения требований было установлено, что за должником зарегистрирован автомобиль Kia Cerato.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники службы выяснили местонахождение транспортного средства и то, что автомашиной пользуется третье лицо.

Гражданин, управляющий Kia Cerato, утверждал, что приобрел транспортное средство еще в 2017 - до возбуждения исполнительного производства, но подтверждающих документов на эту покупку судебному приставу-исполнителю предоставлено не было. Обнаружился еще один существенный нюанс не в пользу третьего лица - покупателем сделка была не завершена.

Судебным приставом был наложен арест на Kia Cerato. Кроме того, принято решение об изъятии автомобиля.

В случае неуплаты образовавшейся задолженности неплательщиком в установленный законом добровольный срок, судебным приставом-исполнителем будут предприняты меры для продажи арестованного имущества.

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