У жителя Карелии украли джип за 2 млн рублей в Санкт-Петербурге

Автомобиль находился в Невском районе.

Издание "Мойка78" сообщило, что за сутки в Петербурге угнали пять иномарок почти на 9 млн рублей. Среди них был автомобиль жителя Карелии.

В Невском районе у жителя Карелии угнали джип за 2 млн рублей, который он оставил на ул. Бадаева.