У зоозащитницы оказалось сломано ребро после нападения на нее экс-директор приюта для животных в Карелии

Скандал в приюте для животных в Медвежьегорске привел к увольнению директора муниципального учреждения, устроившего драку с зоозащитницей.

В минувшее воскресенье социальные сети облетело видео из приюта для безнадзорных животных в Медвежьегорске, где плохо державшийся на ногах мужчина с сигаретой в зубах прижал к одному из вольеров женщину, которая с трудом пыталась ему сопротивляться. Горожане узнали в мужчине руководителя муниципального учреждения «Административно-хозяйственный центр Медвежьегорского района» Игоря Деревягина, а в женщине — зоозащитницу Ирину Поворозник.

Как утверждал один из местных пабликов, муниципальный начальник «распустил руки на волонтера, спасающего животных приюта от смерти и болезней», а позднее выяснилось, что медики выявили у женщины отек трахеи и грудины, а также перелом ребра. Справка дежурного хирурга, подтверждающая полученные Ириной Поворозник телесные повреждения, в тот же день разошлась по интернету вместе с подробностями этой дикой истории.

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