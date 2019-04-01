УАЗ выпустит "российский Prado"

Новости по теме
Загрузка...
Глава компании Sollers Вадим Швецов заявил о планах УАЗ по выпуску бюджетных аналогов Land Cruiser Prado и Mercedes-Benz G-Klasse.
Как рассказал Швецов журналистам в кулуарах КЭФ, стоимость "российского Prado" составит приблизительно 1,5 млн рублей.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.03.2019, 19:40
31.03.2019, 20:40
31.03.2019, 12:58
28.03.2019, 20:20
29.03.2019, 21:30
26.03.2019, 09:21
Аналитика
Сегодня 09:27
Политкухня
Жители северных районов Карелии рассказали о многочисленных проблемах, с которыми они столкнулись.
29.03.2019 11:41
28.03.2019 14:24
28.03.2019 10:30
28.03.2019 09:36
Чтиво
Сегодня 13:46
Без политики
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
29.03.2019 10:00
28.03.2019 15:19
28.03.2019 12:33
Медиа
29.03.2019 16:21
Опрос
Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?
Комментарии