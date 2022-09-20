Убийство раскрыли следователи в Петрозаводске

Пьяная ссора закончилась трагедией в одном из домов карельской столицы, сообщили в Следкоме республики.

В Петрозаводске было возбуждено уголовное дело по статье «убийство» в отношении местного жителя.

В одном из домов столицы Карелии 22 сентября 2022 года было найдено тело мужчины. Все свидетельствовало о том, что мужчина 1969 года рождение был убит.

Вскоре был задержан подозреваемый — 52-летний местный житель. На допросе он признался, что в тот день выпивал со своим знакомым. Разгорелась ссора, и он несколько раз ударил собутыльника ножом в шею и голову.

В результате петрозаводчанину было предъявлено обвинение в убийстве. Мужчина задержан и находится под стражей, проводятся следственные действия.