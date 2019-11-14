Убийцам и насильникам запретят работать в такси

Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и вообще заниматься автоперевозками.

Соответствующий законопроект разработал Минтранс по поручению президента Владимира Путина. Инициатива принадлежит мэру Москвы Сергею Собянину, по словам которого, "вряд ли кому-то хочется попасть пассажиром к такому водителю". В Госдуме инициативу поддержали, пишет "КоммерсантЪ".

Минтранс подготовил законопроект, запрещающий юрлицам и ИП допускать к управлению таксомоторами, автобусами, троллейбусами и трамваями лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость по статьям "Убийство", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Истязание", "Изнасилование" (в случаях, когда преступления были признаны тяжкими и особо тяжкими), "Теракт", "Организация террористического сообщества", "Организация деятельности террористической организации".

Условный срок не будет при этом препятствием для управления транспортным средством.



В течение 120 дней после принятия закона все лица, «трудовая деятельность которых связана с управлением транспортными средствами при перевозке пассажиров такси, автобусами, троллейбусами, трамваями», должны будут предоставить работодателю справку из полиции о судимости. Без такой справки компании обязаны будут отстранить работника от управления машиной.