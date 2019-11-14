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Новости. Общество
22:00, 14 Ноября 2019
фото: © Коллаж Столицы на Онего / pxhere.com / ИТАР-ТАСС

Убийцам и насильникам запретят работать в такси

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Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и вообще заниматься автоперевозками.

Соответствующий законопроект разработал Минтранс по поручению президента Владимира Путина. Инициатива принадлежит мэру Москвы Сергею Собянину, по словам которого, "вряд ли кому-то хочется попасть пассажиром к такому водителю". В Госдуме инициативу поддержали, пишет "КоммерсантЪ".

Минтранс подготовил законопроект, запрещающий юрлицам и ИП допускать к управлению таксомоторами, автобусами, троллейбусами и трамваями лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость по статьям "Убийство", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Истязание", "Изнасилование" (в случаях, когда преступления были признаны тяжкими и особо тяжкими), "Теракт", "Организация террористического сообщества", "Организация деятельности террористической организации".

Условный срок не будет при этом препятствием для управления транспортным средством.

В течение 120 дней после принятия закона все лица, «трудовая деятельность которых связана с управлением транспортными средствами при перевозке пассажиров такси, автобусами, троллейбусами, трамваями», должны будут предоставить работодателю справку из полиции о судимости. Без такой справки компании обязаны будут отстранить работника от управления машиной.

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Комментарии

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кир
2019-11-14 23:07:04
Все судимости граждан должны быть в базе данных, доступных работодателю. А также тем, кто собирается жениться.
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