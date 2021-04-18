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Убыль трудоспособного населения Карелии резко ускорилась за последние 3 года

Новости. Общество
15:50, 19 Апреля 2021
фото: pixabay
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В период с 2018 по 2020 годы численность работающего населения Карелии сокращалось ежегодно, в среднем, на 6 тыс. человек – это почти в 2 раза больше, чем за предшествующие 7 лет.

Такое вывод следует из результатов исследования, проведенного агентством РИА Новости при составлении рейтинга регионов по динамике рынка труда.

За 10 лет трудоспособное население Карелии сократилось на 43 тыс. человек, но 18 тыс. из них республика потеряла за последние 3 года. Расчеты показывают, что с 2011 по 2017 годы Карелия ежегодно теряла, в среднем, по 3,5 тыс. работающих, а с 2018 по 2020 года этот показатель вырос до 6 тыс. человек в год.

В процентном соотношении за 10 лет количество занятых жителей Карелии уменьшилось на 13,4%, а за три последних года – на 6,2%

В итоге Карелия оказалась в аутсайдерам рейтинга – на 68 месте.

Какие причины называют авторы исследования, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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