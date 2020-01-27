Учащихся лицея в Петрозаводске отправили на карантин из-за ОРВИ

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 4508 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

По республике в детских организованных коллективах в целом заболевания ОРВИ носят спорадический характер, однако из-за повышенной заболеваемости приостановлена деятельность трех классов в Академическом лицее.

В Петрозаводске зарегистрировано 2075 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что ниже эпидемического порога на 25,3%.

В рамках мониторинга при обследовании больных выделен 1 вирус гриппа В и респираторные вирусы (риновирусы, риносинтициальный, бокавирус).

На прошлой неделе сообщалось, что число заболевших ОРВИ жителей Карелии выросло почти в два раза.