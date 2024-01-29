Участие в миссии «Найти снег и уничтожить!» приняли сотрудники Госкомитета Карелии

В четверг, 1 февраля, в Петрозаводске прошли масштабные субботники.

Сотрудники Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и подведомственных ему организаций 1 февраля вышли на субботник. Об этом сообщили в паблике комитета.

Как рассказали в источнике, многим делать такую работу не в новинку: личный состав районных подразделений Госкомитета чистит снег постоянно, чтобы обеспечить свободный проезд техники при сообщении о чрезвычайной ситуации, ведь от скорости реагирования служб зависит спасение людских жизней.

«Но впервые уборка делалась вместе, в одно время в пятнадцати районах Карелии. Всем спасибо за участие в миссии „Найти снег и уничтожить!“», — написали в источнике.