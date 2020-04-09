Участились случаи несанкционированного пересечения ж/д путей в Петрозаводске

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Пересекать железнодорожные пути допускается только в установленных местах, сообщили в мэрии Петрозаводска.

По данным представителей Октябрьской железной дороги в Петрозаводске участились случаи пересечения гражданами железнодорожных путей в неустановленных местах.

Администрация призывает горожан соблюдать правила дорожной безопасности.

Нарушители могут быть привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде на Новосулажгорской улице изменится схема движения транспорта.