Участились случаи несанкционированного пересечения ж/д путей в Петрозаводске

Пересекать железнодорожные пути допускается только в установленных местах, сообщили в мэрии Петрозаводска.
По данным представителей Октябрьской железной дороги в Петрозаводске участились случаи пересечения гражданами железнодорожных путей в неустановленных местах.
Администрация призывает горожан соблюдать правила дорожной безопасности.
Нарушители могут быть привлечены к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде на Новосулажгорской улице изменится схема движения транспорта.
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