Участник "ДОМа-2" занимает высокую должность в министерстве

Евгений Абузяров является директором информационного центра Росавтодора и отвечает за информирование общества о строительстве федеральных дорог через СМИ и соцсети.

Евгений Абузяров, которого многие поклонники "ДОМа-2" до сих пор не могут забыть, сделал головокружительную карьеру. Попробовав свои силы в работе на телевидении, экс-участник шоу неожиданно возглавил серьезное государственное учреждение, пишет StarHit.

Сейчас экс-участник проекта отказывается давать интервью, сухо отвечая на вопросы журналистов. Причина тому – высокая должность в государственной компании.



С 2016 года Евгения является директором информационного центра Росавтодора, организации которая отвечает за информирование общества о строительстве федеральных дорог через СМИ и соцсети, а также отвечает за реализацию приоритетных проектов в регионах. Теперь фотографии со светских раутов в Инстаграме Абузярова сменились на снимки с семинаров и переговоров.