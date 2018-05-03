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Новости. Общество
15:04, 03 Мая 2018

Участникам Великой Отечественной дадут по 150 долларов

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Пожилые люди получат по 10 тысяч рублей в честь Дня Победы, сообщает "Интерфакс".

Как отметила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова, данную сумму ветеранам будут выплачивать ежегодно. "Дополнительно, учитывая заслуги старшего поколения в победе в Великой Отечественной войне, президентом России 5 апреля принято решение о выплате ежегодно, а не только в юбилейные годы единовременной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны из расчета 10 тысяч рублей", - пояснила она.

10 тысяч рублей по состоянию на 3 мая эквивалентны примерно 156 долларам США.

По словам замминистра, всего в мае и июне дополнительные выплаты получат почти 11 тысяч ветеранов. Шевцова добавила, что 1 апреля также были проиндексированы на 2,9 процента социальные пенсии участникам Великой Отечественной войны, инвалидам войны, ветеранам боевых действий и лицам, достигшим 80-летнего возраста.

В апреле стало известно, что правительство Подмосковья окажет материальную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны перед 9 Мая. Сообщалось, что общая сумма выплат составит более 537 миллионов рублей, они будут направлены более чем 87 тысячам человек.

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