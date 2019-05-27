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Новости. Культура
12:39, 27 Мая 2019
фото: Пресс-служба музея "Кижи"

Участники фестиваля "Наследие – детям" побывали на острове Кижи

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Для одних посещение острова Кижи стало открытием, для других - исполнением давней мечты, для третьих – новой встречей со старым другом, но равнодушным не остался никто.

В отличие от обычных туристов, педагоги музейного образования, прежде всего, посетили дом Ананьева в исторической деревне Ямка, где больше четверти века назад был основан Детский музейный центр. С тех пор в программах Летней этнографической школы и Летнего университета приняли участие тысячи детей и подростков из России и из-за рубежа.

Здесь реализовано множество интересных проектов – от этноспектаклей до разработки компьютерного обеспечения, а время, проведенное на острове, "выпускники" вспоминают, как одно из лучших в своей жизни. Основательница Детского музейного центра – Людмила Васильевна Шилова – остается в памяти коллег и учеников как один из основоположников современной музейной педагогики.

После осмотра дома Ананьева и прогулки по деревне Ямка участники Фестиваля совершили музыкальное путешествие с фольклорно-этнографическим ансамблем музея "Кижи", который представил гостям музыкальную культуру разных эпох и районов Карелии.

Завершила поездку экскурсия по основной экспозиции острова Кижи. Музейный педагоги одними из первых смогли увидеть отреставрированную Преображенскую церковь – работы внутри храма продолжатся до ноября, а воссоздание интерьера продлится до лета следующего года, но сам сруб собран полностью (за исключением крыльца и трапезной), все главки вернулись на свои места, и знакомый всему миру силуэт вновь обрел завершенность.

Делясь впечатлениями о поездке и семинаре в целом, педагоги отметили насыщенность программы, широкую географию участников и высокий уровень организации. Семинар полностью оправдал ожидания участников: принес не только новую информацию, но и стал основой для новых партнерских проектов в будущем.

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