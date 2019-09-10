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Новости. Общество
14:18, 10 Сентября 2019
фото: администрация Петрозаводска

Участники кинофорума в Петрозаводске посадили 7 лип у Вечного огня

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Акция по посадке деревьев состоялась на Шидловском бульваре - в ямке у Вечного огня, сообщили в администрации Петрозаводска.

Семь лип высадили участники прошедшего в Петрозаводске благотворительного кинофорума "Детский КиноМай".

Напомним, открытие благотворительного кинофорума состоялось 6 сентября в Петрозаводске. Мероприятие традиционно проходит в республике в первые дни осени.

В этом году на "Детский КиноМай в Карелии" в очередной раз приехали известные российские деятели культуры: художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, продюсер Юрий Обухов, автор песенных хитов Любаша (Татьяна Залужная), художник-мультипликатор Марина Курчевская, певица Мария Плужникова, актриса и режиссер Анна Багмет, сценарист и блогер Татьяна Мирошник, детский писатель и издатель Татьяна Беринг, певица Яна Леонтьева, актеры Иван Кокорин, Юрий Балтачев и Олег Кожемякин.

На протяжении пяти дней в Петрозаводске, Кондопоге и Пряже проходили творческие встречи, мастер-классы и кинопоказы.


фото администрация Петрозаводска

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Комментарии

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кир
2019-09-10 14:55:28
Опять ненужное показное действие. Зачем? Никто не ходит к этому огню. Вы не привьёте желание или обязанность в нему ходить.
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