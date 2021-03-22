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Участники кулинарного шоу в колонии Карелии соревновались в приготовлении винегрета

Новости. Общество
09:42, 23 Марта 2021
фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК
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В исправительной колонии №7 в Карелии прошел второй тур проекта "Еда в ИК".

Как сообщают в УФСИН, участники проекта должны были на этом этапе приготовить классический салат "Винегрет".

"Организаторы проекта специально добавили к основным продуктам дополнительные, которые не входят в состав классического винегрета, однако не все кулинары обратили на это внимание. Каждый использовал свою стратегию готовки, одни делали упор на вкус и цвет, а кто-то на оригинальную подачу и правильность ингредиентов. Как говорится, у каждого повара – свой секрет", - сообщили в УФСИН.

Жюри оценивало технологию приготовления, оригинальность подачи блюда и вкус салата. По итогам второго этапа из 8 участников в финал прошли 4 повара.

В следующем туре участников проекта ждет мастер-класс от известного шеф-повара, а в финале конкурса кулинарам предстоит приготовить горячее блюдо, которое держится в секрете.

Ранее сообщалось, как в Карелии арестанты стали участниками кулинарного шоу за решеткой.

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Комментарии

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Изя
2021-03-23 10:21:56
Вот где работяги . вот где работают . Всех чинуш туда . пусть от туда руководят регионом )) :)
кир
2021-03-23 10:41:43
Изя, ты тоже не утомился. Только злобствуешь. Проблема в тебе самом, - сказал опытный кот-психолог.
Изя
2021-03-23 10:54:42
Проблема в том . что я от всех вас утомился )))
кир
2021-03-23 11:19:36
Изя, таким помогает только хорошая выпивка и бег в никуда.((
Njkdez
2021-03-23 10:11:49
Экс депутат матвеев в Дубаях предположительно вкуснее ел и пил. У БОНДа аппетит пропал предположительно, у ихней подружки аппетит прежний остался, повышенный предположительно.
кир
2021-03-23 10:03:55
Кто в редакции их рекламирует? Болезненная тяга к заключенным.
наташка
2021-03-23 09:49:22
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