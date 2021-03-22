Участники кулинарного шоу в колонии Карелии соревновались в приготовлении винегрета

В исправительной колонии №7 в Карелии прошел второй тур проекта "Еда в ИК".

Как сообщают в УФСИН, участники проекта должны были на этом этапе приготовить классический салат "Винегрет".

"Организаторы проекта специально добавили к основным продуктам дополнительные, которые не входят в состав классического винегрета, однако не все кулинары обратили на это внимание. Каждый использовал свою стратегию готовки, одни делали упор на вкус и цвет, а кто-то на оригинальную подачу и правильность ингредиентов. Как говорится, у каждого повара – свой секрет", - сообщили в УФСИН.

Жюри оценивало технологию приготовления, оригинальность подачи блюда и вкус салата. По итогам второго этапа из 8 участников в финал прошли 4 повара.

В следующем туре участников проекта ждет мастер-класс от известного шеф-повара, а в финале конкурса кулинарам предстоит приготовить горячее блюдо, которое держится в секрете.

Ранее сообщалось, как в Карелии арестанты стали участниками кулинарного шоу за решеткой.