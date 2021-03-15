В Карелии арестанты стали участниками кулинарного шоу за решеткой

Первый этап кулинарного телепроекта "Еда в ИК" стартовал в исправительной колонии №7 в Карелии.

В исправительной колонии №7 начался новый кулинарный телепроект "Еда в ИК". Как сообщают в карельском УФСИН, организаторы намерены определить "самого талантливого, находчивого и креативного повара учреждения".

Для участия были отобраны 8 конкурсантов из разных отрядов учреждения. На первом этапе соревнующиеся готовили блины.

"Члены жюри оценивали консистенцию приготовленного теста, целостность и качество обжарки блина, а также подачу, украшение, и вкус готового блюда. Для украшения и начинки кулинарам были предложены: творог, сгущенное молоко, фрукты, ванилин и другие специи. Казалось бы, блины - простое блюдо, однако в процессе приготовления каждый участник должен проявить максимум фантазии, чтобы удивить членов жюри", - говорится в сообщении УФСИН.

По результатам первого тура лидером стал осужденный Богдан Р. Комиссия высоко оценила приготовленные им оригинальные роллы из блинов.

Ранее сообщалось, что лучших хозяюшек выбрали в колонии Петрозаводска.