Лучших хозяюшек выбрали в колонии Петрозаводска

В УФСИН Карелии подвели итоги этапа всероссийского конкурса "А ну-ка, девушки"".

Завершился первый этап Всероссийского конкурса "А ну-ка, девушки!", проходивший среди осужденных женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии №9.

В ходе конкурсной программы участницы рассказывали о себе, своих увлечениях, жизненных ценностях и демонстрировали свои таланты. По результатам конкурса работы "Совушка" и "Малышок" двух осужденных ИК-9 признаны лучшими в номинации "Хозяюшка". Работы победителей примут участие во втором этапе конкурса, который будет проходить в Вологодском институте права и экономики ФСИН.

Всероссийский конкурс "А ну-ка, девушки!" проводится в целях повышения нравственного и культурного уровня осужденных, формирования у них устойчивых моральных установок и интересов к семейным ценностям, сохранения традиций почитания матери, повышения сплоченности коллективов осужденных и поиска новых творческих индивидуальностей.