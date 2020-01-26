Участники опроса в Петрозаводске не верят, что в холод можно качественно отремонтировать дорогу

Администрация Петрозаводска ранее объявила о том, что в городе будет проведен зимний ямочный ремонт дорог.
Ранее администрация Петрозаводска объявила о том, что те дороги, на которых образовались опасные ямы, будут отремонтированы в зимний период с помощью холодного асфальта.
Подрядчик приступил к выполнению работ.
В связи с этим "Столица на Онего" провела опрос: Как вы относитесь к зимнему ремонту дорог?
В опросе приняли участие 726 человек.
Большинство респондентов – 349 (48%) ответили, что не верят тому, что в холод можно качественно отремонтировать дороги.
Почти такое же количество участников опроса – 340 (46%) проголосовали за зимний ремонт, лишь бы колеса в ямах не пробивать.
И лишь 4% - 36 человек не волнует зимний ямочный ремонт дорог, так как они являются пешеходами.
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