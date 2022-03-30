Участники опроса хорошо оценили работу мэра и администрации Петрозаводска

Глава Петрозаводска Владимир Любарский подвел итоги годовой работы на посту мэра – участники опроса дали свою оценку.

В минувший четверг, 31 марта, глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал об итогах своего первого года работы и планах по развитию города на сессии Петросовета.

Депутаты удовлетворительно оценили работу главы города, Руководитель Карелии Артур Парфенчиков поставил администрации Петрозаводска «четверку с минусом» за работу по уборке улиц города от снега минувшей зимой.

«Столица на Онего» интересовалась у читателей, какую бы оценку они поставили мэру за работу.

В результате в опросе принял участие 1741 человек, где большинство — 611 (35%) считают, что, несмотря на трудности, Владимир Любарский заслужил «четверку».

Чуть меньшее количество участников опроса — 589 (33%) поставили «неуд» по всем позициям.

Третья группа респондентов — 218 (12%) учли, как убирался город зимой, и смогли поставить только «удовлетворительно».

Зато 170 (9%) человек смело оценили работу Владимира Любарского на «отлично», потому что считают, что такого мэра у нас еще не было.

И 153 (8%) отвечающих не смогли по достоинству оценить непосредственно саму работу главы города, но уверены, что стихи он пишет хорошо.