Петросовет признал удовлетворительной работу администрации Петрозаводска в 2021 году

Большинство депутатов горсовета Петрозаводска сегодня признало удовлетворительной работу администрации города в 2021 году.
Решение было принято на сегодняшней сессии Петросовета после отчета главы города Владимира Любарского.
«В 2021 году, в целом, нам удалось реализовать большинство намеченных планов, усилить положительные тенденции в развитии Петрозаводска», — резюмировал общий смысл своего доклада мэр столицы Карелии.
С этим согласились 15 депутатов, четверо высказались против, еще трое участников сессии не голосовали.
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