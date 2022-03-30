Петросовет признал удовлетворительной работу администрации Петрозаводска в 2021 году

Большинство депутатов горсовета Петрозаводска сегодня признало удовлетворительной работу администрации города в 2021 году.

Решение было принято на сегодняшней сессии Петросовета после отчета главы города Владимира Любарского.

«В 2021 году, в целом, нам удалось реализовать большинство намеченных планов, усилить положительные тенденции в развитии Петрозаводска», — резюмировал общий смысл своего доклада мэр столицы Карелии.

С этим согласились 15 депутатов, четверо высказались против, еще трое участников сессии не голосовали.