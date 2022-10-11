Участники опроса не поддержали главу Петрозаводска в желании отпраздновать Новый год в период спецоперации

Большинство участников опроса «Столицы на Онего» считают, что во время спецоперации не до праздников.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский выступил против предложений об отмене празднования Нового года из-за спецоперации на Украине и посоветовал не впадать в панику.

«Столица на Онего» поинтересовалась у читателей, поддерживают ли они идею об отмене новогодних гуляний из-за мобилизации.

В опросе приняли участие 1458 респондентов, большинство из которых — 741 (50%) ответили, что сейчас не время праздновать.

Чуть меньшее количество участников опроса — 626 (42%) считают, что Новый год нужно отметить, просто по-скромному.

И 90 (6%) читателей признались, что им все равно, так как Новый год они не празднуют.