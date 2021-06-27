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Участники опроса признались, как они относят к обязательной вакцинации от COVID-19

Новости. Общество
12:30, 28 Июня 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

В опросе приняли участие 1210 человек.

В регионах России начали вводить обязательную вакцинацию от коронавируса. «Столица на Онего» поинтересовалась у своих читателей, как они относятся к введению обязательной вакцинации.

В опросе приняли участие 1210 человек, большинство из которых — 640 (52%) ответили, что считают обязательную вакцинацию нарушением конституционных прав.

Вторая группа респондентов — 381 человек (31%) голосуют за прививку, потому что, по их мнению, вакцинация поможет обезопасить не только привитого, но его близких.

И 189 участников опроса (15%) выступили против вакцинации, так как не верят в ее действие.

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Комментарии

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медиаюрист
2021-06-28 12:42:42
Либерда то про пеньки визжит, то конституцию вспоминает. Визгливы весьма. по любому поводу. :)
nae
2021-06-28 13:14:50
медиаюрист, чья б корова мычала, а твоя бы сдохла.
кир
2021-06-28 12:33:39
Люди достойны только той жизни, в которой живут здесь и сейчас, - сказал кот.
Гость
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