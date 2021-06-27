Участники опроса признались, как они относят к обязательной вакцинации от COVID-19

В опросе приняли участие 1210 человек.

В регионах России начали вводить обязательную вакцинацию от коронавируса. «Столица на Онего» поинтересовалась у своих читателей, как они относятся к введению обязательной вакцинации.

В опросе приняли участие 1210 человек, большинство из которых — 640 (52%) ответили, что считают обязательную вакцинацию нарушением конституционных прав.

Вторая группа респондентов — 381 человек (31%) голосуют за прививку, потому что, по их мнению, вакцинация поможет обезопасить не только привитого, но его близких.

И 189 участников опроса (15%) выступили против вакцинации, так как не верят в ее действие.